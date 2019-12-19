Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Американская автокомпания Ford анонсировала на 2020 год производство рестайлингового Expedition FX4 со специальным внедорожным пакетом опций. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

В версии FX4 рамный внедорожник Ford Expedition стал более проходимым и комфортным. Стоит отметить, что новый пакет FX4 off-road package был создан на основе пожеланий потребителей. Так, согласно исследованиям Ford, 65% автомобилей Ford Expedition эксплуатируются на бездорожье.

Данная модель часто используется автолюбителями для езды по местности с плохими или отсутствующими дорогами, а некоторые выезжают на Ford Expedition на рыбалку или охоту. Таким образом, разработанный в компании вседорожный пакет должен пользоваться хорошим спросом.

Автопроизводители снабдили обновлённое авто более быстрым самоблокирующимся дифференциалом, модернизированной системой охлаждения двигателя и перенастроенной подвеской с новыми амортизаторами.

«Обута» новинка в 18-дюймовые колёсные диски, а днище автомобиля имеет дополнительные защитные элементы.

В движение вседорожник приводит 380-сильный двигатель EcoBoost объёмом 3,5 л. Он агрегатируется с 10-скоростным «автоматом».

Напомним, по итогам одиннадцати месяцев текущего года кроссовер Ford Territory стал самым продаваемым авто в сегменте SUV в Китае. За отчётный период дилеры автокомпании продали в КНР 45 тыс. таких моделей.

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