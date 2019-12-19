Берлин, , 11:50 — REGNUM Немецкий производитель оборудования Bosch создал систему для контроля ситуации в салоне автомобиля за водителем и пассажирами. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Система, работающая на основе искусственного интеллекта, будет контролировать состояние водителя автомобиля во время движения. Она способна определять отвлекающие моменты, когда, например, водитель отвлёкся от дороги. В таких ситуациях система будет снижать скорость машины.

За поведением водителя будет следить камера, установленная на рулевое колесо. Она в режиме реального времени будет отслеживать направление взгляда водителя и поворот его головы.

Если искусственный интеллект определяет, что водитель отвлёкся от дороги, то он подает особый сигнал либо автоматически уменьшает скорость авто.

Разработчики могут и расширить функционал этой системы. Так, под зеркалом заднего обзора могут быть вмонтированы сенсоры, которые позволят следить за задними пассажирами.

Внедрение новой технологии планируется на 2022 год.

Ранее в немецкой компании Bosch заявили, что к 2021 году планируют сократить 1600 рабочих мест на своих предприятиях в Баден-Вюртемберге из-за снижения спроса на дизельные и бензиновые машины.

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