Берлин, , 11:10 — REGNUM Немецкое авто Volkswagen Golf восьмого поколения получило пять звезд по результатам краш-тестов по безопасности EuroNCAP. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В результате ряда краш-тестов практически во всех зачетах модель показала хорошие результаты. Самый хороший результат в тестах Volkswagen Golf показал по параметру безопасности водителя и взрослого пассажира. Она составила 95%. Защита пассажира-ребенка составила 89%. Однако у авто есть проблемы с задней дверью, которая во время аварии может открыться.

«Открытые дверные проемы во время аварии негативно влияют на рейтинг с самого появления EuroNCAP, поскольку это сильно влияет на вылет пассажира из автомобиля» — отметил генеральный секретарь Euro NCAP Михель ван Ратинген.

Эксперты считают серьезной проблемой открытие задней двери при ДТП, так как имеется большой риск выпадения пассажира под колеса.

Ранее самым безопасным автомобилем для перевозки детей был выбран Skoda Octavia. В результате испытаний независимой европейской программы оценки новых машин Euro NCAP авто набрало 88 баллов за защиту детей при ДТП.

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