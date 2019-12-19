Мадрид, , 10:39 — REGNUM В сети появился видео-тизер новой модели Seat Leon. Ролик размещён на YouTube-канале Motor.TV.

Новинка позиционируется как молодёжное современное авто. Уже в начальной версии модель получит адаптивные передние фонари, светодиодную заднюю оптику и светодиодные дневные ходовые огни.

Дизайнеры компании создали необычную форму габаритов и других деталей автомобиля. Кроме этого, модель получит световую проекцию в дверях на асфальт с надписью «Hola!». В салоне машины появится контурная подсветка по передней панели и дверям.

Также автопроизводители снабдили новинку мультимедийной-развлекательной системой последнего поколения с 12-дюймовым экраном, цифровой панелью приборов с интегрированной навигацией и электронной системой безопасности.

Гамма двигателей Seat Leon состоит из двух агрегатов: 136-сильного мотора с рабочим объемом 1 л, 204-сильный движок с объёмом 2 л и дизельный агрегат объёмом 2 л.

Премьера Seat Leon четвертого поколения состоится 28 января 2020 года.

Напомним, в результате ребрендинга марки Seat через пять с небольшим лет компания может сменить своё название на Cupra. Такой шаг может быть связан с изменением позиционирования марки, как более премиального бренда.

Читайте также: В России отзывают 288 автомобилей Audi Q3, Volkswagen Golf и Seat Leon