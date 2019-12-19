Сеул, , 09:19 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai собирается представить на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в январе 2020 года в Лас-Вегасе обновленный автономный концепт-кар. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба компании.

Hyundai планирует продвигать свою полностью автономную концепцию M. Vision S и электрическую систему на водородных топливных элементах для водородных транспортных средств на CES.

Напомним, в сентябре 2019 года южнокорейский автопроизводитель сообщил, что в следующем году создаст совместное предприятие на сумму 4 миллиарда долларов с ирландским автономным стартапом Aptiv для разработки платформы для самостоятельного вождения. Это единственная крупнейшая зарубежная инвестиция, которую Hyundai когда-либо делал. Hyundai и Aptiv к 2022 году совместно разработают платформу для самостоятельного вождения с автономной технологией 4−5-го уровня.

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