Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Новейшая версия американского вертолета Apache, AH-64E Apache Guardian будет поставлена Великобритании, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Нидерландам. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба военного ведомства США.

«Компании Boeing выдан контракт стоимостью $564,5 млн на производство боевых вертолетов AH-64E Apache Guardian в интересах Великобритании, Нидерландов и ОАЭ», — говорится в сообщении пресс-службы Пентагона и уточняется, что данный контракт будет выполнен к 1 марта 2025 года.

При этом количество винтокрылых машин, которые получат указанные страны, не уточняется.

Также поясняется, что в ходе выполнения контракта будет проведена модернизация ранее выпущенных версий боевого вертолета AH-64 Apache до уровня новейшей модификации AH-64Е.

Отметим, боевой вертолет AH-64E Apache Guardian является модификацией вертолета AH-64 Apache, применяемого армией США с 1984 года. Также данная машина является самым распространенным в мире вертолетом.