Сеул, , 08:59 — REGNUM Hyundai планируют внедрить технологии виртуальной реальности для оценки тех или иных инженерных решений в конструкции разрабатываемой модели. Об этом сообщили в пресс-службе автокомпании.

Специалисты Hyundai создали несколько специализированных уникальных приложений для работы в виртуальной реальности. Сейчас они проходят тестирование в центральном конструкторском бюро автопроизводителя.

В компании отметили, что использование виртуальной реальности позволяет оценить качество создаваемой машины до начала производства тестового экземпляра.

Сообщается, что с помощью VR-очков дизайнеры и инженеры могут видеть модель в реальном размере с полноценным дизайном и элементами несущей конструкции. Кроме того, данные технологии позволяют оценить работу оптики, дверей, стеклоочистителей и других элементов. Дизайнеры же могут подбирать разные цветовые решения для автомобиля. В одной виртуальной «комнате» могут работать до 20-ти специалистов.

В компании заверяют, что внедрение виртуальной реальности позволит уменьшить сроки разработки новых моделей на 20%, а стоимость разработки снизить на 15%.

Напомним, во втором полугодии 2020 года у дилеров Hyundai в РФ появится новый кроссовер Hyundai Palisad. Авто будет иметь как семиместную, так и восьмиместную модификации.

Читайте также: В Мексике дома жилого квартала печатаются на 3D-принтере