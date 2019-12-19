Оттава, , 08:33 — REGNUM Канадская компания Damon Motorcycles раскрыла информацию об электрическом байке Hypersport Pro. Об этом сообщается на сайте CleanTechnica.

Новый электроцикл будет не только иметь очень привлекательный дизайн, но и станет одним из самых быстрых байков в своём сегменте.

Байк будет оснащён технологиями CoPilot и Shift. Функция CoPilot включает в себя отслеживание до 64 движущихся объектов вокруг байка с помощью радара и камер. В случае возникновения опасности система предупреждает водителя вибрациями на руле либо светодиодными подсказками на ветровом стекле.

Система Shift предназначена для повышения уровня комфорта. Она позволяет регулировать руль, сиденье и подножки, изменяя их положение. Кроме того, имеется функция регулирования ветровика.

Ранее компания Honda представила обновлённый байк Gold Wing. Рестайлинговый мотоцикл имеет улучшенную систему топливного питания, модернизированную систему DCT для более легкого маневрирования и новые настройки подвески.

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