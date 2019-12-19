Москва, , 08:26 — REGNUM Российская армия получила первую партию автоматов АДС, которые способны на эффективную стрельбу как на суше, так и под водой. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».

"На прошлой неделе завершилась отгрузка первой партии автоматов (АДС) по гособоронзаказу», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы «Высокоточных комплексов».

Также в пресс-службе рассказали, что холдингом освоено производство двухсредных автоматов АДС, и напомнили, что данные автоматы были переданы в опытную эксплуатацию ещё несколько лет назад.

«По результатам апробации были сделаны некоторые доработки, направленные на повышение удобства эксплуатации», — заявили в пресс-службе.

Отметим, автомат АДС предназначен для использования подразделениями специального назначения. До его появления бойцам спецназа приходилось использовать для выполнения заданий два автомата — Калашникова и АПС (автомат подводный специальный).