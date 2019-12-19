Париж, , 08:17 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault представил новый Captur второго поколения с платформой CMF-B для Великобритании. Об этом сообщает британский автомобильный журнал Autocar.

Заказы на новинку дилеры автокомпании начнут принимать уже в конце декабря текущего года. Самая дешёвая комплектация Play Spec нового Renault Captur на британском автомобильном рынке будет стоить 17 595 фунтов стерлингов (около 1,45 млн рублей).

За эти деньги покупатель получит модель с агрегатом мощностью 99 л. с. В линейку агрегатов нового автомобиля также входят: мотор TCe 130 объёмом 1,3 л, дизельные движки Captur dCi 95 и dCi 115, бензиновый мотор TCe 155, версия двигателя Iconic и S Edition.

Кроме того, машина снабжена светодиодной оптикой, климат-контролем, круиз-контролем, пакетом систем безопасности и многим другим.

От базового авто новинка отличается более крупными габаритами: длина выросла на 100 мм, а ширина стала больше на 19 мм.

Автомобиль стал более просторным, а багажник гораздо вместительнее. Несмотря на подросшие габариты, авто практически не прибавило в весе.

Ранее компания Sussex Campervans представила лимитированную серию автодомов на колёсах, созданных на основе фургона Renault Trafic. Партию из 30 кемперов Renault предложит в двух вариациях автодома. Версия Manhattan создана с короткой колёсной базой, а Paradise — с длинной.

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