Вьентьян, , 08:04 — REGNUM Китайская железнодорожная инженерная компания пробурила три тоннеля железной дороги Китай — Лаос на севере Лаос в декабре текущего года, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.

Компания China Railway Guangzhou Engineering Group (CREC-GZ) к 18 декабря завершила бурение тоннеля Muangxay №1, то есть на 74 дня быстрее плана. Также в декабре были закончены еще два тоннеля — Nam Nouan №2 и Ban Thin №1.

Тоннель Muangxay №1 имеет длину 3376 метров на относительной высоте 192 метра над уровнем земли на очень неровном рельефе. В связи с высокой температурой земли температура в тоннеле может достигать 37 градусов Цельсия, что создает крайне сложные условия для работы китайских экспертов.

Железная дорога Китай — Лаос уже имела 49 тоннелей до момента постройки Muangxay №1. Всего же запланировано строительство 76 тоннелей общей протяжённостью 198 км. Данная железная дорога является стратегическим проектом в рамках «Нового шелкового пути».

Общая протяженность дороги достигнет 414 км, из которых 198 км придется на тоннели и еще 62 км — на мосты. Она будет проходить через пограничный лаосский город Ботен на севере страны и столицу Лаоса Вьентьян. Скорость движения по магистрали составит 160 км/ч. Строительство проекта стартовало в 2016 году и должно завершиться к декабрю 2021 года.

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