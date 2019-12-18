Москва, , 23:35 — REGNUM Новейшие лазерные комплексы «Пересвет» с декабря текущего года используются для прикрытия мобильных грунтовых ракетных комплексов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщил 18 декабря на брифинге для военных атташе зарубежных стран начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

В частности, Герасимов пояснил, что во время своего боевого дежурства лазерные комплексы «Пересвет» прикрывают позиции грунтовых ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь-М».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что боевые лазерные комплексы «Пересвет» поставлены на опытно-боевое дежурство с 1 декабря 2018 года.

Напомним, тактико-технические характеристики лазерных комплексов «Пересвет» до сих пор засекречены.

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