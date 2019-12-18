Ижевск, , 21:46 — REGNUM В МЧС Удмуртии совместно с одним из республиканских предприятий намерены в следующем году представить беспилотник для тушения пожаров и разгона облаков. Об этом заявил глава ведомства Пётр Фомин.

По его словам, будут разрабатываться НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

«Сельскому хозяйству надо помочь. И когда мы видим прогноз, если какие-то мероприятия массовые проходят, то надо применить эти устройства», — цитирует главу управления МЧС по Удмуртии «Интерфакс-Поволжье».

По словам Фомина, это будут тяжелые беспилотные летательные аппараты весом около 200−300 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года предприятия Удмуртии выиграли в тендерах Газпрома по выбору поставщика беспилотников, которые будут патрулировать газопроводы. Общая сумма тендеров, проведенных холдингом и выигранных ижевскими предприятиями составила 1,287 млрд рублей. Магистрали Газпрома в Махачкале, Ставрополе, Саратове, Краснодаре, Волгограде, Сургуте, Казани, Уфе, Самаре Екатеринбурге, Томске и Чайковском патрулировали беспилотники производства ООО «ЦСТ», которое работает под брендом Zala Aero и входит в концерн «Калашников». Контролировать газопроводы в Нижнем Новгороде, Ухте, Москве, Югорске и Санкт-Петербурге должны аппараты ООО «Финко».