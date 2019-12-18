Москва, , 21:46 — REGNUM Дальний бомбардировщик нового поколения, также известный под обозначением ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) начнёт поступать на вооружение ВКС России до 2027 года, заявил замглавы российского военного ведомства Алексей Криворучко в интервью журналу «Оборона России».

По его словам, новые бомбардировщики ВКС получат до конца действующей сейчас государственной программы вооружений, то есть до 2027 года.

Вместе с ПАК ДА по госпрограмме на вооружение стратегических ядерных сил России поступят подводные ракетоносцы «Борей-А» и ракетные комплексы стратегического назначения со стационарными и мобильными пусковыми установками.

Напомним, ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) создаётся КБ «Туполев» и постепенно заменит дальние и стратегические бомбардировщики и ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

На данный момент о ПАК ДА известно, что выполненный по аэродинамической схеме «летающее крыло» самолёт-невидимка не будет сверхзвуковым, сможет нести более «солидную» боевую нагрузку чем самый мощный на данный момент в мире Ту-160.

Кроме того, ПАК ДА в качестве защитного вооружения получит ракеты «воздух-воздух», что позволит ему выполнять боевые задачи без истребительного сопровождения.

Выкатка первого опытного образца ПАК ДА запланирована на период 2021—2022 годов. Техническая документация для его производства передаётся на Казанский авиазавод.

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