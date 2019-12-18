Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Компании Apple, Amazon и Google решили объединиться для создания стандарта «умных домов». Об этом 18 декабря сообщил портал Engadget.

Они создали рабочую группу Connected Home Over IP, которая управляется альянсом Zigbee. Группа будет заниматься разработкой открытого стандарта подключения для умного дома на основе IP (интернет-протокола).

Издание отмечает: для потребителей это будет означать, что соответствующая продукция от разных разработчиков будет совместима. Разработчикам тоже станет проще, поскольку имеющийся универсальный стандарт упрощает создание продуктов и снижает затраты на производство.

В сентябре 2019 года ИА REGNUM сообщило: согласно аналитическому отчёту компании Strategy Analytics, в 2019 году объём рынка устройств и услуг «умного дома» превысит $100 млрд. Эксперты отметили, что к концу 2018 года в мире насчитывалось более 200 млн домов, в котором было установлено хотя бы одно «умное» бытовое устройство.

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