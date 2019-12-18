Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM На учениях Западного военного округа отработаны новые способы взаимодействия разведки и артиллерии, благодаря которым в несколько раз сокращено время уничтожения обнаруженного противника, сообщает 18 декабря пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

По словам командующего войсками ЗВО Александра Журавлёва, это достигнуто за счёт применения новых средств наблюдения и связи, а также беспилотных летательных аппаратов.

«Благодаря новым способам взаимодействия разведывательных и артиллерийских подразделений мы в несколько раз сократили время от обнаружения позиций противника до их уничтожения огневыми средствами», — цитирует пресс-служба сообщение Александра Журавлёва.

Таким образом командование округа подвело итоги тактико-специальных учений Красносельской мотострелковой бригады, прошедших на полигоне «Кирилловский» в Ленинградской области

В ходе учений были задействованы танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Акация», легкобронированные тягачи МТЛБ, средства разведки и связи.

За учениями наблюдали командующие Балтийским флотом, общевойсковыми и танковой армиями, Ленинградского объединения ВВС и ПВО, а также командиры армейского корпуса, дивизий, бригад, полков и отдельных подразделений Западного военного округа.

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