Москва, , 15:38 — REGNUM Космические аппараты системы «Купол» пришли на смену устаревшей группировке спутников предупреждения о ракетном нападении «Око-1». Об этом говорится в материалах к брифингу начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, который ранее выступил перед иностранными военными атташе.

В материалах есть слайды об отечественной системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН). На них присутствует космический аппарат Единой космической системы «Купол».

В ходе брифинга Герасимов заявил, что очередной спутник системы «Купол» был запущен в 2019 году. Он повысил возможности по обнаружению пусков баллистических ракет. Группировка в настоящее время включает три аппарата, к 2022 году их количество будет увеличено до 12.

Система «Око-1» включала восемь космических аппаратов, она прекратила работу в 2014 году.

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