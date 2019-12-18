Париж, , 14:30 — REGNUM В модельной линейке Peugeot 308 нового поколения появится кроссовер. Об этом сообщает агентство L`Argus.

Обновление французской модели планируется на 2021 год. Наряду с универсалом и пятидверным хэтчбеком модельную линейку пополнит кроссовер. Он будет иметь более высокий дорожный просвет, особый обвес и рейлинги на крыше.

Выпускаться новинка будет на автопредприятии во французском городе Мюлуза. Сейчас на этом заводе собирается универсал и лифтбэк Peugeot 508, а также кроссовер DS7 Crossback. С 2021 года к ним должен присоединиться рестайлинговый Peugeot 308.

Ожидается, что Peugeot 308 нового поколения будет комплектоваться бензиновыми, дизельными двигателями и полностью электрическими моторами.

Напомним, автопроизводитель PSA Peugeot Citroen перевел на электротягу компактный кроссовер Peugeot 2008. В движение новинку приводит электромотор мощностью 136 л. с. Он работает от аккумулятора на 50 кВт-ч. Этот агрегат обеспечит запас хода до 300 км.

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