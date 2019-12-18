Москва, , 13:59 — REGNUM Новый кроссовер Changan CS55 в России получит четыре комплектации. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

Новый кроссовер в РФ будет предложен покупателям с турбированным 143-сильным движком рабочим объёмом 1,5 л и крутящим моментом 210 Нм.

Для новой модели будут доступны четыре комплектации: две базовые получат 6-позиционную механическую коробку передач, а для топовых вариантов предусмотрен 6-скоростной «автомат» от Aisin. Привод у авто только передний.

Самый бюджетный вариант модели с автоматической трансмиссией — Comfort 6AT будет снабжён функцией регулировки рулевого колеса по высоте и вылету, системой бесключевого доступа в автомобиль и запуска мотора. Флагманская комплектация — Luxury 6AT получит круиз-контроль, двухзонный климат-контроль и камеру бокового обзора. «Обута» эта версия будет в 18-дюймовые колёсные диски.

Продажи новинки стартуют до конца декабря 2019 года.

Напомним, в ноябре текущего года российские покупатели приобрели 473 автомобиля компании Changan, что в 15,8 раза больше, чем в ноябре прошлого года. В общей сложности с января по ноябрь 2019 года продажи Changan выросли на 46%, до 2186 машин.

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