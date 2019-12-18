Лондон, 18 декабря 2019, 13:18 — REGNUM В сети появился снимок прототипа рестайлингового Rolls-Royce Ghost на автовозе. Снимок размещён на сайте Motor1.
Седан покрыт довольно большим количеством камуфляжа. Тем не менее можно разглядеть, что его внешность не сильно отличается от предыдущей версии модели. Однако в экстерьере авто есть некоторые новшества.
Так, автопроизводители снабдили новинку фирменной фальшрадиаторной решёткой с вертикальными рёбрами, которая теперь выглядит гораздо массивнее, видимо, большие радиаторные решетки являются трендом в нынешней автопромышленности. Кроме того, стоит отметить и большие отверстия для вентиляции мотора, которые гораздо больше, чем в предыдущей версии машины.
Ожидается, что в качестве агрегата у новинки будет 6,5-литровый мотор V12 с двойным турбонаддувом. Не исключено появление и полностью электрического мотора.
Напомним, по итогам октября текущего года в РФ значительно выросли продажи люксовых автомобилей британской компании Rolls-Royce. За отчётный период в России было реализовано 20 машин этого бренда, что на 14 единиц больше октября 2018 года.
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