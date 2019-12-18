Токио, , 12:30 — REGNUM Компания Sony анонсировала новый гаджет для игрового контроллера Dualshock 4 под названием Back Button Attachment. Ролик с демонстрацией устройства появился на YouTube-канале Playstation 17 декабря.

Back Button Attachment — это накладка с двумя дополнительными кнопками для геймпада Dualshock 4. На них можно запрограммировать любую из доступных функций контроллера.

Напомним, Dualshock 4 — это игровой контроллер для консоли PlayStation 4. Он является первым геймпадом компании Sony, оснащённым тачпадом и гироскопом.

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