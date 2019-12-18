Токио, , 12:25 — REGNUM Прототип консоли Play Station, созданный компаниями Sony и Nintendo, выставят на аукцион в феврале 2020 года. Об этом 17 декабря сообщило игровое издание Kotaku.

https://twitter.com/Kotaku/status/1207120886345666560

Начальная цена необычного лота пока не сообщается. Однако, бывший владелец консоли Терри Дибольд ранее посчитал, что один миллион долларов — недостаточно высокая цена для этой приставки.

Напомним, Play Station представляет собой игровую приставку, способную запускать как картриджи от Super Nintendo Entertainment System, так и компакт-диски. Разработку консоли отменили в 1991 году из-за разногласий между Sony и Nintendo.

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