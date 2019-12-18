Москва, , 11:20 — REGNUM Перспективный авиационный комплекс дальней авиации поступит в Вооруженные силы РФ до 2027 года, сообщил в интервью журналу «Оборона России» замглавы Минобороны Алексей Криворучко.

По его словам, в рамках госпрограммы вооружения, до 2027 года в армию поступят также подводные лодки стратегического назначения «Борей-А», перспективный авиакомплекс дальней авиации, ракетные комплексы стратегического назначения стационарного и подвижного базирования.

Как сообщало ИА REGNUM, новый авиационный комплекс конструируется с применением стелс-технологий. Самолет сможет нести самое современное вооружение, которое уже используется, а также перспективное, которое находится в разработке. Продолжительность нахождения его в воздухе достигнет тридцати часов.

Вопросу создания ПАК ДА придается большое значение, он стоит на личном контроле министра обороны Сергея Шойгу и президента РФ Владимира Путина.

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