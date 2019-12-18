Лондон, , 11:16 — REGNUM Британская компания Lotus перевела свой прототип электрического гиперкара Lotus Evija на следующий этап тестирования в Hethel HQ. Об этом сообщается на сайте Top Gear.

В знаменитой мастерской Hethel HQ новинка подвергнется более тонкой настройке. Электрокар производительностью 2000 л. с. долгое время участвует в разных испытаниях, которые проводит автопроизводитель.

Так, тестовый гиперкар ранее уже был замечен на трассах в Великобритании и Италии. На данный момент автокомпания создала максимально укомплектованную версию своего флагманского автомобиля. Она известна как прототип №2.

Автопроизводители снабдили авто цельнозапеченным карбоновым монококом и специальной адаптивной подвеской. Что касается аэродинамики кузова, то она тщательно проработана специалистами компании.

Разработчик электрокара Гаван Кершоу сообщил, что на данный момент они заканчивают работу с шасси. Следующим этапом тестовых испытаний и настроек станет электроника.

Напомним, 2000-сильный гиперкар от 0 до 100 км/ч набирает менее чем за три секунды. Максимальная скорость авто равна 320 км/ч.

Напомним, в конце ноября текущего года на автосалоне в Дубае японская автокомпания Aspark провела премьеру серийной версии гиперкара Aspark Owl. Представил авто знаменитый Робот Титан (Titan the Robot).

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