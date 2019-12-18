Сеул, , 10:44 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Kia представил «глобальную» вариацию новой Optima (K5). Об этом сообщает издание CarAndBike.

Рестайлинговая модель отличается от базового авто двумя новыми моторами и версией авто с полноприводной системой.

Экстерьер модели идентичен той, что предлагается в Южной Корее. Задняя оптика объединена в одну сплошную линию, зеркала заднего обзора крепятся на дверные панели, а в флагманских комплектациях авто снабжено светодиодной оптикой.

Стоит отметить, что новинка стала длиннее на 50 мм (до 4905 мм). При этом её высота снизилась на 20 мм (до 1445 мм).

В линейку двигателей авто входят: атмосферный двигатель мощностью 160 «лошадей» объёмом 2 л и турбированная «четвёрка» T-GDi мощностью 180 л. с. объёмом 1,6 л.

Отмечается, что на некоторых авторынках модель будет продаваться с атмосферными двигателями производительностью 152 л. с. и 194 л. с.

Моторы будут агрегатироваться с 6-скоростной или 8-скоростной автоматической трансмиссией. Для модификации GT предусмотрен 8-диапазонный «робот».

Напомним, в ноябре 2019 года продажи новых моделей KIA юридическим лицам в РФ достигли 2 953 единиц. Это на 3% больше, чем в ноябре 2018 года. При этом доля корпоративных сделок в общем объеме продаж автомобилей KIA в России в ноябре составила 15%.

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