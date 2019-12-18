Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Дизайнер Ларс Бур разработал футуристический дизайн «умного» гаража специально для Tesla Cybertruck. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Cybunker CarsWeek

Проект Бура называется Cybunker. Площадь гаража, спроектированного дизайнером, составляет около 1800 квадратных футов (около 167 квадратных метров).

Во внешнем виде постройки можно заметить черты пикапа Tesla. На крыше «бункера» установлены солнечные панели для обеспечения помещения электричеством. Кроме того, в гараже дизайнер предусмотрел комнату отдыха.

Вполне возможно, что у покупателей гаража будет возможность настроить гараж по своему вкусу. Сейчас проект находится на этапе проектирования. Подробные сведения о стоимости появятся в первой половине 2020 года.

Если учитывать необычный стиль и заявленные возможности противостояния в тяжёлых климатических условиях, этот Cybunker мог бы найти собственных покупателей.

Напомним, автокомпания Tesla планирует построить в Европе свой первый завод неподалеку от Берлина. Там компания будет собирать электрокары Model 3 и Model Y. Объём выпуска составит 500 тыс. электрокаров в год.

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