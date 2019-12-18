Токио, , 08:29 — REGNUM Японская компания Lexus (принадлежит Toyota Motor) проведёт замену пятилитрового двигателя на новый твин-турбо V8. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Автопроизводитель намерен протестировать новый агрегат на выносливость на гоночном купе LC в рамках марафона «24 часа Нюрбургринга». Ожидается, что этот турбодвигатель появится на дорожных машинах марки и на спорткарах.

Подробности о новом движке компания пока не раскрывает, однако по просочившейся информации известно, что новый мотор будет иметь максимальную мощность 600 л. с., а рабочий объём двигателя составит 4 л. Также в моторной линейке может появиться битурбированная «восьмерка», которая заменит 477-сильный атмосферный V8 объёмом 5 л.

Вполне возможно, что в первую очередь новый силовой агрегат появится на обновлённых моделях линейки F.

Премьера Twin-Turbo V8 состоится 21 мая 2020 года на немецком Нюрбургринге.

Напомним, с ноября текущего года дилеры компании Lexus в РФ начали продавать обновленный внедорожник Lexus GX 460. Модель продаётся в трех комплектациях. В качестве дополнительной опции за дополнительную плату доступен пакет Sport.

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