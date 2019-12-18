Берлин, , 08:08 — REGNUM Немецкий производитель Porsche представил рестайлинговый Macan GTS с более мощным силовым агрегатом V6. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Экстерьер рестайлинговой версии отличается красными тормозными суппортами, фирменными колёсными дисками размером 20 дюймов и черными вставки на кузове.

Главные изменения произошли в моторе спортивной версии Macan GTS. Под капотом новинки установлен 375-сильный турбированный двигатель V6 рабочим объёмом 2,9 л. Таким образом, обновлённое авто стало на 15 л. с. мощнее, чем предыдущая версия.

Модель от 0 до 100 км/ч набирает за 4,7 с, а со спецпакетом Sport Chron это время сократится до 4,5 секунд.

Интерьер машины выполнен из алюминия и алькантары. Начиная с базовой версии покупателям доступны спортивный руль и эксклюзивные кресла с широким набором регулировок.

На авторынке США автомобиль появится летом 2020 года.

Напомним, компания Porsche совместно со студией Lucasfilm создают звёздолёт Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter для фильма «Звёздные войны». За основу внешнего вида космического корабля взят дизайн купе-электрокара компании Taycan EV.

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