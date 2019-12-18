Москва, , 03:58 — REGNUM Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе. Об этом 18 декабря сообщает газета «Красная звезда».

«Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии», — сказал генерал.

Он добавил, что в ходе апробации все поставленные задачи были успешно выполнены. Герасимов отметил также, что за год российские авиационные соединения и воинские части получили 139 современных летательных аппаратов.

Су-57 — истребитель пятого поколения, предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые испытания воздушной машины в условиях, приближенных к боевым, прошли в Сирии в начале марта 2019 года.

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