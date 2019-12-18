Москва, , 00:35 — REGNUM Технология распознавания лиц при помощи уличных камер появится в регионах присутствия компании «Нетрис» (входит в «Ростелеком»). Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе компании.

Для создания системы будут задействованы технологии компании NtechLab, которая специализируется, в частности, на обработке биометрических данных. Накануне стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Отмечается, что документ позволит масштабировать опыт, полученный в Тюмени.

«Алгоритм Findface применяется в Тюмени на 250 видеопотоках с камер — таким образом, административный центр Тюменской области является одним из наиболее крупных проектов в России по уровню распространенности системы распознавания лиц», — пояснил генеральный директор Ntechlab Александр Минин.

В свою очередь генеральный директор компании «Нетрис» Александр Долгих отметил, что в ближайшие два года в России ожидается значительное развитие платформ видеонаблюдения «Нетрис» с аналитикой NtechLab в городах с населением от 100 тысяч человек.

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