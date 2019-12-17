Нижний Новгород, , 19:05 — REGNUM Видеозапись, сделанная в ходе испытаний российской 57-мм скорострельной артустановки 2С38 «Деривация-СВ» опубликована 17 декабря телеканалом «Звезда».

Артиллерийская система, предназначенная для установки на разные типы бронетехники, разработана ЦНИИ «Буревестник». Её испытания проводятся на полигоне под Нижним Новгородом.

Для тестирования артиллерийская установка смонтирована на боевой машине пехоты БМП-3.

Скорострельная 57-мм артустановка 2С38 «Деривация-СВ» позиционируется разработчиками как универсальная артсистема, способная поражать широкий спектр целей от живой силы и полевых укреплений противника, до беспилотников, вертолётов, реактивных самолётов и крылатых ракет на высотах до 4,5 тыс. метров и на дальности до шести км.

Система управления огнём установки 2С38 «Деривация-СВ» способна автоматически сопровождать цели, движущиеся со скоростью до 500 м/с.

Для артустановки уже разработаны новые снаряды с дистанционным взрывателем и управляемым подрывом, хотя орудие может также стрелять стандартным боепрпасом для автоматической зенитной пушки С-60.

Как сообщало ИА REGNUM, по некоторым данным, 57-мм артустановка создаётся с расчётом на линейку новых боевых машин пехоты и бронетранспортёров, включая БМП Т-15 на платформе «Армата».

Читайте ранее в этом сюжете: Пример импортозамещения: модернизация мощной пушки «Малка»