Москва, , 15:24 — REGNUM Специальные подразделения Вооружённых сил РФ получат на вооружение новейшие бесшумные автоматы. Речь идёт об автоматах АСМ, которые являются модернизированной версией бесшумного автомата «Вал» калибра 9-мм. Об этом пишет газета «Известия».

По сравнению со своим предшественником, пуля АСМ способна пробить практически любой бронежилет. Выстрел из автомата фактически не слышен на расстоянии в несколько метров. Эксперты считают, что это оружие будет активно использоваться при проведении специальных операций. Первыми опробуют новые автоматы спецназовцы 24-й бригады из Новосибирска.

У автомата АСМ изменена форма ствольной коробки, улучшены ряд характеристик. Автомат получил магазин для патронов из прозрачного пластика, это позволит контролировать расход боеприпасов. Кроме того, на автомате смонтирована планка Пикатинни для установки различных прицелов и других аксессуаров.

Бесшумное оружие предполагает полёт пули с дозвуковой скоростью, а глушитель предназначен для снижения демаскирующих факторов выстрела в виде пламени и дыма. Предшественник АСМ — автомат «Вал» — при своей простоте и надёжности критиковался специалистами за невысокую пробивную способность пули. Поэтому повышение пробиваемости пули автомата АСМ профессионалы, безусловно, оценят по достоинству.