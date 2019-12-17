Берлин, , 15:18 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz готовит новаторский концепт на выставку потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе. Об этом 17 декабря сообщается на портале Motor.ru.

С помощью концепта немецкого автопроизводителя можно будет по-новому взглянуть на реализацию в автомобилях будущего экологичности, безопасности, роскоши и мобильности. Сообщается, что новинка получит инновационные технологические и мультимедийные возможности. При этом конкретной информации по будущему концепту пока нет.

Предполагается, что базовым автомобилем для шоу-кара послужит электроседан Vision EQS, который был показан в сентябре этого года. Электромобиль построенный на основе новаторского концепта заменит традиционный S-Class.

Ранее компания Mercedes-Benz заявила, что задерживает начало продаж электрокроссовера EQC почти на год. Причина такого решения — конкуренция со стороны американского автопроизводителя Tesla. Mercedes-Benz не будет выпускать свои электромобили до тех пор, пока покупатели «все еще хотят покупать автомобили компании Tesla».

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