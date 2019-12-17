Таллахасси, США, 17 декабря 2019, 13:50 — REGNUM Американской компании SpaceX удалось посадить на морскую платформу первую ступень ракеты-носителя Falcon 9. Видеозапись посадки опубликована 17 декабря в Twitter компании.
Ступень ракеты опустилась на специальную дистанционно управляемую платформу в Атлантическом океане возле побережья Флориды. Запуск стал для ступени третьим по счёту.
Не удалась операция по захвату носового обтекателя ступени. Два элемента обтекателя должны были упасть на гигантские сети, растянутые специальными судами, однако попали в воду. В SpaceX рассчитывают найти их и использовать дальше.
Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту Земли произведенный компанией Boeing спутник связи.
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