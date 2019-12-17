Сеул, , 12:33 — REGNUM Южнокорейская компания KIA обнародовала информацию о спортивном фастбэке Stinger 2020 модельного года, предназначенным для России. Об этом 17 декабря сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Российский вариант обновлённого фастбэка доступен для покупки в шести вариантах комплектации: Comfort, Luxe, Prestige, Style, GT Line и GT.

В линейку двигателей входят: турбированная «четверка» рабочим объёмом 2 л с максимальной мощностью 197 и 247 л. с., а также твин-турбомотор V6 производительностью 370 «лошадей». Все движки агрегатируются с 8-скоростной коробкой «автомат». В начальной модификации автомобиль имеет передний привод, а в остальных — 4×4.

Стоимость автомобиля в зависимости от модификации колеблется от 2 114 900 до 3 404 900 рублей.

Напомним, дилеры компании KIA начали приём заказов на модель Optima (K5). Стоимость бюджетной версии модели равна 1,1 млн рублей. Сообщается, что новая модель создана практически с нуля. С предыдущей Optima ее связывает только название, цена и размеры.

Читайте также: Компания KIA анонсировала выпуск двух новых моделей авто