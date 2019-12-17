Могадишо, , 12:26 — REGNUM Правительство Сомали установило камеры видеонаблюдения на главных дорогах столицы Могадишо, чтобы предотвратить новые нападения со стороны исламистской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом передает ВВС Somalia.

По информации журналистов телерадиокомпании, камеры видеонаблюдения были впервые установлены на ключевых дорогах Могадишо.

Как отмечают журналисты, «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) регулярно проводит обстрелы в Могадишо. На прошлой неделе бойцы группировки совершили нападение на отель Сомалийской молодежной лиги (SYL), который находится недалеко от президентского дворца.

Одно из самых смертоносных нападений в Могадишо группа совершила в октябре 2017 года после того, как взорвала грузовик, начиненный взрывчаткой. Считается, что более 300 человек были убиты в результате инцидента.