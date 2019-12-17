Москва, , 12:11 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» перенесли на сутки из-за обнаруженного сбоя в системе управления носителя. Об этом говорится на сайте Роскомоса.

«Во время заключительных операций перед пуском ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с блоком коммерческих космических аппаратов автоматика выявила сбой в системе управления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск перенесли на 11:54 мск 18 декабря. В настоящее время специалисты анализируют причины сбоя для его устранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ракета-носитель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и коммерческими космическими аппаратами была установлена на стартовом столе космодрома «Куру» во французской Гвиане. Старт был запланирован на 17 декабря.

Космодром «Куру» расположен вблизи экватора, поэтому является оптимальным местом для запуска спутников на геостационарную орбиту. Коммерческие запуски российских ракет-носителей с космодрома во французской Гвиане осуществляются с 2011 года.

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