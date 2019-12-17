Москва, , 12:15 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель KIA сделал рестайлинг бюджетной модели Stonic. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

С 2017 года это первое обновление кроссовера. Рестайлинговая версия модели появится на авторынке уже в 2020 году.

На данный момент известно, что обновлённое авто имеет изменённый дизайн ДХО. Вероятно, что модернизации будут подвергнуты оба бампера и радиаторная решётка.

По словам представителей автопроизводителя, интерьер машины будет выполнен в современном стиле. Он получит цифровую приборную панель и новый комплекс мультимедиа. Для отделки салона будут использоваться более качественные материалы.

Пока информации о технических характеристиках модели нет.

Напомним, актуальная версия Stonic на автомобильном рынке Кореи представлена с 1,0-литровым турбированным мотором производительностью 120 «лошадей» и 1,4-литровым 100-сильным движком.

Напомним также, что в ноябре текущего года продажи новых машин KIA юрлицам в РФ составили 2953 единицы. Это на 3% больше результата продаж прошлого года. При этом в общем объеме продаж автомобилей KIA в России доля корпоративных сделок в отчётный период составила 15%.

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