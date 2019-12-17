Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Американский автопроизводитель Chevrolet создает лимитированную версию бюджетной модели Trailblazer. Об этом 17 декабря сообщается на сайте NJCAR.RU.

Называется новая версия Snow Blue Limited Edition. В её основе лежит топовая комплектация спортивного Trailblazer RS. Кроссовер отличается двухцветной окраской, темными накладками на кузове и более обширным перечнем доступных опций, чем на базовой модели.

Купить Trailblazer можно пока только на автомобильном рынке Китая. Там он представлен в трех комплектациях: стандартной, продвинутой Redline и спортивной RS.

Как снаружи, так и внутри Trailblazer RS имеет глянцево-красный декор. В салоне автопроизводитель предусмотрел фирменные коврики и металлические накладки на педали. Кресла в авто обтянуты кожей.

Также стоит отметить, что у вседорожника есть задний диффузор и раздвоенный патрубок системы выхлопа. «Обута» модель в диски из лёгкого сплава размером 19 дюймов.

В движение лимитированную версию кроссовера приводит 1,3-литровый турбированный мотор мощностью 165 л. с. Он агрегатируется с вариатором и передним или полным приводом.

Напомним, несмотря на то, что массовое производство спорткара Corvette C8 начнётся только в феврале 2020 года, однако заказы на него дилеры уже не принимают, так как первая партия данной модели в количестве 40 тыс. единиц уже распродана.

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