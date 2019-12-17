Пекин, , 11:15 — REGNUM Компания Lynk & Co (принадлежит автоконцернам Geely и Volvo) готовит новый кроссовер, который получит индекс 06. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Старт продаж новой модели планируется на 2020 год.

Судя по имеющейся информации, новым авто в линейке Lynk & Co станет компактный кроссовер с шведским турбированным двигателем.

Экстерьер кроссовера очень напоминает другие автомобили китайской марки. Выделяться новинка будет «парящей» крышей, уникальными задними фонарями и яркими акцентами на кузове.

Размеры машины: длина — 4340 мм, ширина — 1820 мм, а высота — 1625 мм. Расстояние между осями равно 2640 мм.

Модель будет «обута» в легкосплавные колёсные диски размерами 17, 18 и 19-дюймов. Кроме того, авто будет оснащено панорамной крышей и адаптивным круиз-контролем.

Также стоит отметить, что в появившейся гибридной версии будет установлена модернизированная радиаторная решётка с «выступом» и двойной патрубок системы выхлопа.

В движение Lynk & Co 06 приводит 177-сильный бензиновый турбированный мотор Volvo рабочим объёмом 1,5 л. Двигатель агрегатируется с 7-скоростным «роботом». Привод у новинки — передний. Будет ли новая модель в будущем оснащаться полным приводом пока неизвестно.

Напомним, компания Geely отчиталась о 91% росте в годовом исчислении продаж машин с января по ноябрь текущего года. В числовом выражении рост составил 1,23 млн единиц.