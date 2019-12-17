Токио, , 10:37 — REGNUM Продажи рестайлингового электромобиля Nissan Leaf в Японии стартуют в феврале 2020 года. Об этом сообщается на сайте NewMobility.

Обновленный электрокар получит расширенный перечень водительских помощников. Так, автопроизводители снабдили новинку улучшенной системой ProPilot. Эта функция необходима для поддержания нужной скорости при движении на склоне.

Помимо этого помощника в машине есть «умный» парктроник. Парковка при помощи этого ассистента становится быстрее на 20%. Кроме этого, в машине имеется система мониторинга «слепых» зон с функцией обнаружения пешеходов.

Начиная с начальной версии в рестайлинговом Nissan Leaf установлен мультимедийный комплекс с тачскрином размером 9 дюймов. Стоит также отметить, что для авто стали доступны ещё два оттенка для окраски кузова — Vivid Blue и Stealth Grey.

В движение электрокар будут приводить два электромотора, расположенные на каждой оси такого Nissan Leaf. Суммарная мощность агрегатов составит 308 «лошадей».

Напомним, в начале декабря текущего года глава японской корпорации Nissan Motor Макото Утида опроверг слухи о слиянии Nissan и Renault. Однако он отметил, что альянс Renault — Nissan — Mitsubishi будет сохранён и укреплён.

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