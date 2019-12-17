Москва, , 10:25 — REGNUM Автопроизводитель Bentley привёз в Россию три рестайлинговых автомобиля Bentayga V8 Design Series из лимитированной серии. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Над авто работало английское ателье Mulliner. Обновлённая модель имеет двигатель V8 максимальной мощностью 550 л. с. От 0 до 100 км/ч машина набирает за 4,5 с. Предельная скорость рестайлинговой модели составляет 290 км/ч.

Уже в начальной версии Bentayga оснащается набором чёрных элементов отделки Blackline и новыми семиспицевыми дисками Mulliner Paragon, которые окрашены в темно-серый цвет с эффектом металлик. Кроме того, модель оснащена оригинальными самовыравнивающимися вставками в колесных дисках.

Что касается салона, то он выполнен в двух цветах. К цвету кожаной обивки Beluga можно добавить — оранжевый, красный, белый и синий. При отделке сидений была использована перфорированная контрастная обивка. На консоли и передней панели имеются декоративные вставки Piano Black. В центре передней панели закреплены часы Breitling с перламутровым циферблатом и бриллиантами.

Напомним, британское ателье Mulliner планирует создать 12 туристических спорткаров с открытым верхом EXP 100 GT. В качестве мотора у авто установлен 626-сильный W12 объёмом 6 л.

Читайте также: Bentley привезла в Россию Continental GT с частицей 90-летнего авто