Челябинск, , 10:15 — REGNUM Восемь лет потребуется для создания космической платформы с многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем «Корона». Такой носитель позволит строить модульные орбитальные станции или доставлять грузы на МКС, рассказал директор Политехнического института Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), доктор технических наук, профессор Сергей Ваулин.

«Корона» — ракета с вертикальным взлетом и посадкой. Её разрабатывал в 1992—2012 годах Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени академика Виктора Макеева в Миассе. Работы прекратили из-за нехватки средств, однако в 2017 году специалисты ГРЦ предложили возобновить проект. Осенью текущего года в ЮУрГУ сообщили об участии в проекте своих специалистов.

«На разработку платформы планируется пять лет, а на весь комплекс — восемь лет», — сказал Ваулин ТАСС.

По словам профессора, уже пройден этап технического предложения, созданы три варианта космических аппаратов. Если начать работу в 2020 году, опытный образец ракеты будет готов к 2028 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный конструктор ГРЦ Сергей Молчанов пояснил, что «Корона» предназначена для выведения на низкие околоземные орбиты высотой от 200 до 500 км с наклонением до 110 градусов. Носитель из углепластика сможет выполнить сто полётов, при этом потребуется лишь замена некоторых элементов.

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