Москва, , 09:34 — REGNUM В России госиспытания бронетранспортера и боевой машины пехоты (БМП) на межвидовой унифицированной колесной платформе «Бумеранг» начнутся летом следующего года. Об этом сообщили в компании-разработчике ООО «Военно-промышленная компания».

«По плану, летом 2020 года выйдем на госиспытания», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, компания ВПК впервые продемонстрировала боевую машину пехоты на платформе «Бумеранг» на параде Победы в 2015 году.

БМП была оснащена необитаемым боевым модулем «Бумеранг-БМ» с 30-мм автоматической пушкой в качестве основного вооружения. На форуме «Армия-2017» была показана эта же БМП с установленным на ней обитаемым боевым модулем Б05Я01 «Бережок» с 30-мм автоматической пушкой.

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