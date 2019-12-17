Москва, , 08:47 — REGNUM Британская автомобилестроительная компания Bentley представила в РФ Bentayga Speed — самый быстрый в мире серийный кроссовер. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Новая версия роскошного кроссовера набирает 100 км/ч всего за 3,9 с. Максимальная скорость авто равна 306 км/ч. Под капотом спортивного кроссовера стоит 635-сильный модернизированный W12 рабочим объёмом 6 л. Кроме того, авто оснащено системой управления динамикой Drive Dynamics с восемью режимами вождения.

Стоит отметить, что подвеска Bentayga в новой версии стала гораздо жестче. За дополнительную плату покупатели могут приобрести модель с мощными карбон-керамическими тормозами.

Внешне Bentayga Speed выделяется большим спойлером на багажной двери, обвесом, тонированной решёткой радиатора, тонированной оптикой и фирменными колёсными дисками размером 22 дюйма.

Напомним, в ноябре 2019 года Bentley привезла в РФ три модели Bentley Continental GT Number 9 Edition от Mulliner из ограниченной серии. Всего было произведено 100 моделей Continental GT.

Читайте также: Bentley выпустит коллекционный туристический спорткар