Москва, , 07:21 — REGNUM На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) движение пригородных поездов задерживается по техническим причинам. Об этом Центральная пригородная пассажирская компания сообщает на своей странице в Twitter.

Компания приносит извинения и заявляет, что принимает меры для сокращения опоздания и восстановления графика движения поездов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года МЖД перевезли пригородными поездами 63,3 млн пассажиров.

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