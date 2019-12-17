Санкт-Петербург, , 06:51 — REGNUM Новейший корабль противоминной обороны (ПМО) «Владимир Емельянов» постройки Средне-Невского судостроительного завода вышел в море для государственных испытаний, сообщило 16 декабря Министерство обороны РФ.

Корабль ПМО «Владимир-Емельянов» Snsz.ru

Корабль проекта 12 700 с уникальным корпусом из монолитного стеклопластика проходит госиспытания на полигонах Балтийского моря. Экипаж и техническая команда судостроителей проверит работу систем и механизмов, проведёт проверку радиотехнического вооружения и бортового гидроакустического комплекса.

Корабль ПМО «Владимир Емельянов» стал третьим, построенным в рамках проекта 12 700, использующего новейшие уникальные отечественные технологии. Корабли проекта имеют самый большой в мире стеклопластиковый монолитный корпус, который легче и прочнее металлического, не боится коррозии, а срок службы его неограничен.

Назначение проекта 12 700 — борьба с современными морскими минами в воде и на грунте. Поиск, распознавание и ликвидация мин производятся дистанционно с применением телеуправляемых подводных аппаратов и катера-дрона.

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