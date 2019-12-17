Чэнду, Китай, 17 декабря 2019, 06:30 — REGNUM Китай произвёл успешный запуск ракеты с двумя спутниками «Бэйдоу» на борту, сообщает 17 декабря агентство «Синьхуа».
Ракета стартовала с космодрома Сичан на юго-западе КНР 16 декабря. Два спутника навигационной системы «Бэйдоу» были успешно выведены на орбиту.
Таким образом Китай завершил создание основной спутниковой группировки «Бэйдоу-3», предназначенной для собственной глобальной навигационной системы. На среднюю околоземную орбиту выведены все 24 спутника группировки.
Читайте ранее в этом сюжете: SpaceX запустила ракету со телекоммуникационным спутником