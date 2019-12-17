Москва, , 05:51 — REGNUM Опытно-конструкторская работа, связанная с созданием модульного удлиненного заряда разминирования «Разрез», будет завершена до конца 2020 года, сообщил 16 декабря журналистам генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Новый снаряд будет предназначен для создания проходов в ходе боя в противотанковых и противодесантных минно-взрывных заграждениях. При этом он превзойдёт существующий аналог сразу по двум параметрам: по дальности применения и длине проделываемого прохода в минном поле.

Сегодня в российской армии с этой целью используется самоходная установка разминирования УР-77 «Метеорит». Она применяет заряды, пробивающие в противотанковых минных полях проходы длиной от 75 до 90 м и шириной около 6 метров.

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