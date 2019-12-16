Сан-Хосе, США, , 23:15 — REGNUM Компания Lexar Media работает над созданием SSD-накопителя, который способен обеспечить скорость чтения на уровне 7 Гб/сек во внутренних тестах. Об этом 16 декабря сообщил журнал PC Gamer.

Издание отмечает, что это как минимум в три раза больше значений показателей устройств, которые Lexar предлагает сейчас на рынке. Свой новый SSD компания анонсировала во время презентации, которую она провела в Китае 14 декабря 2019 года.

Напомним, в июне 2019 года компания Phison, являющаяся одним из главных игроков на рынке SSD, заявила, что уже в 2020 году скорость чтения твердотельных накопителей достигнет отметки 6,5 Гб/сек.

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